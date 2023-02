"Quand j'ai vu le train, j'ai eu peur" : les Intercités Bordeaux-Marseille bientôt trop vieux pour circuler?

Trois millions de voyageurs de la SNCF l'empruntent chaque année pour relier la Gironde aux Bouches-du-Rhône, en passant par Toulouse, Montpellier et Nîmes : la ligne Intercités Bordeaux-Marseille, unique transversale des métropoles du Sud, roule-t-elle sur une voie de garage ? En raison de ces rames vieilles de 44 ans en moyenne, "il est vraisemblable que la ligne devra voir son service réduit, voire supprimé, entre 2027 et 2033 environ”, écrit le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) dans son dernier rapport qui tarde à être remis à la Première ministre Elisabeth Borne.

"En voyant le train, j'ai eu peur, je me suis dit je monte dedans ou je ne monte pas dedans", raconte Loréna, une passagère de l'Intercités Bordeaux-Marseille au départ de la gare Saint-Jean. "Voir ces anciennes Micheline, je me serais cru 30 ans en arrière". Moins nostalgique, Véronique elle qualifie carrément le voyage de "film d'horreur".

Comme l'a révélé le site d'informations en ligne Marsactu , l'avenir de la ligne Bordeaux-Marseille serait suspendu au renouvellement de ses rames. Ces Corail qui affichent un demi-siècle de circulation doivent être "radiés en quasi-totalité d'ici 2027", indique le COI, instance consultative composé d'experts et d'élus de toutes couleurs politiques. Les nouveaux matériels roulants n'arriveront pas à temps, d'où les menaces qui pèsent sur l'avenir de la liaison, l’une deux seules avec Nantes-Lyon, à traverser le pays d’Ouest en Est.

"C'est vrai que les trains sont vétustes et très vieux. Ça grince, on est bien secoués. Quand on est sur les rails, il y a des endroits où l'on se demande si on va arriver à Marseille ou pas ", ironise Véronique, une retraitée qui rentre à Marseille après un séjour en Gironde.

"Effectivement c'est vieillot et rétro" dit un cheminot

Cheminot à la SNCF, adhérent à Sud-Rail et conducteur régulier de l'Intercités Bordeaux-Marseille, David confirme la vétusté des trains. "On voit bien que lorsqu'on arrive sur les quais bondés de monde avec ces vieilles voitures Corail avec deux portes à chaque extrémité, les gens ont bien du mal à monter avec leurs grosses valises. Et quand nous, on a simplement deux minutes d'arrêt à quai, c'est compliqué de pouvoir respecter l'horaire, sachant que tout le monde cherche à monter par ces petites portes."

Alors que ces Corail qui circulent entre Bordeaux et Marseille font régulièrement l'objet de rénovation, le Conseil d'orientation des infrastructure recommande de "prévoir dès que possible leur renouvellement". "On entend depuis des années qu'il sera question de renouveler le matériel comme ils ont fait sur la ligne Bordeaux-Nantes, remarque David, le cheminot bordelais. Mais bon, il faut savoir qu'un Intercités à la SNCF, c'est un peu le parent pauvre, c'est celui qui n'a jamais d'argent, celui qui est toujours en difficulté. On est sur des lignes soi-disant pas trop rentables en dépit du monde à bord."

"La balle est dans le camp de l'Etat" (Fnaut)

Sollicitée par France Bleu Gironde, SNCF Voyageurs renvoie vers sa tutelle gouvernementale, le ministère de la Transition écologique. Non sans raison car la ligne Bordeaux-Marseille fait partie des 12 "Trains d'équilibre du territoire" (TET). Des tronçons financés par l'Etat car ils "assurent un service de grandes lignes rapides entre les principales villes françaises non reliées par la grande vitesse".

Face à la fin de vie des rames et des locomotives, "c'est l'Etat qui va devoir choisir quels investissements", explique Christian Broucaret, le président en Gironde de la Fédération nationale des usagers des transports qui réclame "le maintien de l'Intercités pour Marseille". La Fnaut recommande l'achat de rames automotrices comme sur la ligne Bordeaux-Nantes qui possède "un matériel roulant flambant neuf". "On a mis des milliards pour la ristourne sur l'essence, si on avait investi autant, nous aurions des trains plaqués en or", remarque Christian Broucaret.