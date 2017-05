VIDÉO - Quand Kevin Costner fait la promotion de la LGV qui mettra Bordeaux à 2h04 de Paris

La SNCF vient de mettre en ligne un court-métrage de promotion intitulé "2h04" pour la future LGV qui mettra Bordeaux à 2h04 de Paris au lieu de 3h15 le 2 juillet prochain. Avec en guest-star : l'acteur américain Kevin Costner.

LA SNCF emploie les grands moyens avant la mise en service de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Paris le 2 juillet. L'acteur américain Kevin Costner (Danse avec les Loups, Bodyguard, JFK ou Robin des Bois) et la comédienne française Camille Lou se donnent la réplique sur le thème "quand le TGV accélère, Hollywood doit suivre" dans un court-métrage intitulé "2h04".

La bande annonce :

Ce film a été réalisé par Kim Chapiron. Et il met en scène Valérie Ducombe, directrice de la relation client de TGV (Camille Lou), s'immisçant sur un tournage de Kévin Costner pour le convaincre qu'il faut raccourcir son film ! Son argument : le cinéma mondial ne peut plus produire des films de plus de 2h puisque Paris et Bordeaux seront à 2h04 avec la LGV l’Océane.

Le court-métrage "2h04" :