Quand la Police municipale contrôle des cyclistes... pour la bonne cause

Poitiers, France

"Bonjour madame, c'est la police municipale !" Dans le cadre de la Semaine de sensibilisation pour la sécurité à vélo (du lundi 4 au vendredi 8 novembre 2019), les cyclistes du Grand Poitiers peuvent être contrôlés à l'improviste... sans crainte d'être verbalisés. L'objectif vise à améliorer la visibilité des deux-roues en cette période de l'année où la Sécurité routière enregistre une hausse de 40% des accidents impliquant des bicyclettes et des piétons.

Avec le passage à l'heure d'hiver, la nuit arrive plus rapidement et c'est justement au moment de la débauche quand les gens reprennent leur vélo, que l'on constate de plus en plus d'accidents, de blessés et même de décès

"Est-ce que vous accepteriez que l'on vous contrôle, entre guillemets, et que l'on fasse l'inventaire de votre vélo pour savoir si vous êtes visibles des automobilistes ?" A la question de Christophe Branlard, responsable de la police municipale de Buxerolles, une commune voisine de Poitiers, Stéphanie, une mère de famille, descend aussitôt de bicyclette et se prête à l'exercice.

"Parmi les équipements obligatoires, avez-vous les phares à l'avant et à l'arrière ?" demande Jannick, un autre agent de la police municipale. "Non, je ne l'ai pas", répond Stéphanie. Idem pour les réflecteurs blancs à l'avant ou oranges sur les roues, la cycliste a bien en revanche un gilet jaune fluo... "mais dans [ma] voiture!" Après une vérification de quelques minutes, elle repart avec un kit contenant un sac à dos et un brassard réfléchissants offerts par le Grand Poitiers.

"L'objectif est de montrer que la police n'est pas là que pour réprimander mais aussi pour informer et faire de la prévention", explique Anne Gérard, vice-présidente du Grand Poitiers, déléguée à la mobilité.

à lire aussi Les piétons et les cyclistes mal éclairés sont victimes du passage à l'heure d'hiver

Pourquoi mettre un casque ? "Je suis cascadeur"

Ancien mécanicien de deux-roues, Michel roule pourtant sans casque et sans lumière lorsque la patrouille de police municipale lui fait signe de s'arrêter. "Oui j'ai un phare à l'avant, explique le retraité, mais il est cassé." Et quand on lui demande pourquoi il ne porte pas de casque, la réponse de Michel laisse pantois les deux agents : "Je sais faire du vélo, même en chutant, je suis un peu cascadeur, je fais le roulé-boulé."

C'est une forme d'inconscience parce que les dangers de la route sont partout

"Pas vu, pas protégé, soyez un cycliste éclairé", c'est le slogan de cette opération dont le programme est à retrouver en ligne. Des ateliers vélo vont être organisés cette semaine dans les écoles de Migné-Auxances et de Buxerolles, mais aussi à l'université de Poitiers. Cette campagne de sensibilisation est menée par le Grand Poitiers en partenariat avec la Police nationale, la préfecture de la Vienne, les associations du Petit Plateau et Vélocité 86 ainsi qu'avec les mairies de Poitiers, Buxerolles, Jaunay-Marigny.

Seul bémol pour Valérie, une cycliste qui travaille comme documentaliste à Poitiers, cette opération devrait aussi s'adresser aux conducteurs d'engins motorisés.

"Moi, je ne me sens pas en sécurité mais ce n'est pas seulement à cause de la baisse de luminosité. Il y a des automobilistes qui me doublent en plein virage, en montée, en descente, ils ne supportent pas d'attendre une seconde. Ils me mettent en danger et des fois, je me demande si je vais continuer le vélo à cause de ça, j'ai peur."