Quand le TGV battait des records de vitesse

Ils sont encore émus, quatorze ans plus tard. Le jour du record, Frédéric Desgaches est dans le train. Il se souvient de l'ambiance très lourde qui a précédé le départ : "il y avait un silence royal, personne n'osait dire un mot. C'était comme avant une épreuve sportive, on était tous concentrés, et stressés. Le stress a disparu quand on a commencé à rouler"

Explosion de joie

Lorsque le train a roulé à 574,8 km/h, établissant ainsi un nouveau record du monde, Eliane Allain était au centre d'ingénierie du matériel, au Mans. "Tout le monde était rassemblé. Quand le record a été battu, il y a eu une explosion de joie. Même le directeur a poussé un cri de joie. C'était une fierté pour nous tous d'avoir participé à ce record"

Tous les deux sont catégoriques : "un événement comme ça, ça marque une vie".