Quand Limoges dresse l'inventaire de ses cavités souterraines

Le recensement des cavités souterraines a débuté à Limoges, avec des mesures de gravimétrie pour détecter les anomalies. Ce travail permettra d'éviter les mauvaises surprises lors de chantiers de voirie, dans une ville réputée pour son sous-sol très... perforé !

Pour éviter de mettre en danger ses agents sur des chantiers de voiries, et réduire aussi le risque de retard, Limoges Métropole a décidé de lancer un inventaire précis des cavités souterraines de la ville. La plupart sont connues et répertoriées, mais on peut encore avoir des surprises : l'agglo en a eu la preuve il y a deux ans, au début des travaux d'aménagement des rues piétonnes, en tombant sur une cave inconnue rue Jean Jaurès.

Mesures des "variations du champ de pesanteur"...

Pour obtenir une carte complète, un questionnaire a été envoyé aux propriétaires, et des ingénieurs géophysiciens du BRGM sont sur le terrain depuis quelques jours, munis de gravimètres. "Il mesure les variations du champ de pesanteur", explique Thomas Jacob, "et quand il y a une cavité, ça représente un déficit de masse et ça va faire des petites variations". A partir de là, on peut lancer des forages ou des explorations, en passant par des cavités privées aux abords, avec le concours des propriétaires, car souvent, tout communique. Les mesures sont effectuées tous les 3m50, tout le long de la rue, et en l'absence de circulation, car l'appareil est sensible aux vibrations. La campagne se fait donc rue par rue, pour restreindre le plus possible les perturbations.

Les gravimètres du BRGM vont se promener dans le centre-ville tout l'été © Radio France - Fabienne Joigneault

Ce recensement va coûter 548.000 euros pris en charge par l'agglo, le fonds de prévention des risques naturels majeurs et le BRGM, qui conservera les données et les mettra en ligne sur le site géorisques. Mais au fait, pourquoi y'a-t-il autant de caves dans le sous-sol limougeaud ? Angélie Portal, géophysicienne au BRGM explique que c'est parce que "Limoges est construite sur un sol relativement meuble, facile à creuser, des tufs, et au fur à mesure des besoins, de conservation notamment, les particuliers ont creusé des caves, jusqu'à trois niveaux sous la ville". Et comme le plan des rues a évolué, "notamment après l'incendie de 1790, où une partie du centre-ville a du être redessiné sans prendre en compte ces cavités".