Quand vous arrivez ou quand vous repartez des stations de ski des pays de Savoie, éteignez Waze !

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser les applications pour éviter les bouchons. Les gendarmes constatent qu'au contraire, ça crée des bouchons chaque samedi sur les routes des stations de ski.

Week-end de tous les dangers sur les routes de Savoie et de Haute-Savoie : les trois zones sont en vacances d'hiver en même temps ! Ce samedi, les prévisions voient rouge dans les deux sens, en direction ou en partance des stations de Maurienne et de Tarentaise. Plus de 100.000 véhicules sont attendus en Savoie samedi.

Certains seront donc tentés de prendre les itinéraires conseillés par les applications du style "Waze". Applications de "trafic-colors", ces aides visualisent par couleur les axes à éviter et vous proposent d'en sortir. Une calamité lors des chassés-croisés.

Un comportement individuel au détriment de l'intérêt général

Le capitaine Sébastien Brunet, de l'EDSR Savoie (Escadron départemental de sécurité routière) est catégorique. "Le souci, c'est que chaque individu dans sa voiture croit pouvoir gérer sa situation personnelle. Or il n'a pas la vue d'ensemble générale que nous avons. Ça perturbe tous ceux qui sont en charge de réguler ce trafic. Au lieu d'avoir quelques points bien définis engorgés, leurs initiatives créent davantage de blocages. Chaque week-end, on constate qu'on retrouve des gabarits interdits sur des axes signalés par Waze entre autres. Des bus ou des poids lourds sur le réseau secondaire."

L'intérêt des très nombreux gendarmes mobilisés est de bien localiser les problèmes pour les traiter. Et surtout de préserver les routes secondaires pour les secours en cas d'accidents.

Sans compter que cet afflux de "touristes-Waze" bloque les Savoyards riverains qui ne peuvent plus eux non plus se déplacer pour leurs activités du week-end.

Privilégiez l'info locale !

Le capitaine Brunet ne veut pas stigmatiser les utilisateurs de Waze, mais il leur recommande de lâcher leur appli préférée et de se référer aux sources locales. Utilisez plutôt Savoie-route.fr.

"Ceux qui arrivent d'autres régions et qui ne connaissent pas la nôtre ne doivent pas se fier à ces "trafic-colors" . Sans expérience de nos routes de montagne, ils risquent de s'embarquer sur des routes absolument pas pratiques pour eux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des naufragés de la route."

► Et bien sûr écoutez France Bleu Pays de Savoie !

Info-route dès 7 heures du matin en direct du PC Osiris, vigie basée à Albertville. Tous les quarts d'heure, vous écouterez sur France Bleu Pays de Savoie des infos-routes réactualisées, et ce jusqu'à 18 heures. Avec s'il y a des inccidents, la possibilité de prendre l'antenne et de continuer nos interventions après 18 heures.