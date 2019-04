Quasiment pas de trains pour le long week-end de Pâques en région Centre Val de Loire

C'est un nouveau week-end d'interruption du trafic SNCF, en région Centre Val de Loire. Et c'est le long week-end de Pâques. Plus aucun train ne circule entre ce samedi matin et lundi en fin d'après-midi, entre Paris et Orléans, mais le trafic régional est aussi concerné.

Dans le cadre des travaux de modernisation des lignes ferroviaires, et notamment de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, SNCF Réseau a programmé une nouvelle période d'interruption totale du trafic, durant ce week-end de Pâques. Il s'agit notamment de remplacer des caténaires sur la ligne Orléans-Paris, mais aussi de procéder à des travaux importants entre Orléans et Tours, notamment, et dans le secteur de Vierzon. C'est donc tout le trafic Intercités et régional qui est concerné par cette interruption de trafic, dès ce samedi matin et jusqu'au lundi 22 avril. Voici les informations de circulation pour ce long week-end de Pâques :

Le détail du trafic et des circulations

Ligne Orléans-Paris : la circulation des trains est interrompue du samedi 20 avril 9h50 au lundi 22 avril 16h20. Des autocars de substitution sont proposés entre les Aubrais et Paris (environ toutes les deux heures),au tarif unique de 10 euros, la réservation est obligatoire.

Fiche horaire Paris-Orléans-Tours

Fiche horaire Tours-Orléans-Paris

Ligne Orléans-Tours : la circulation est interrompue du samedi 20 avril 14h au lundi 22 avril 14h. Quelques trains peuvent néanmoins circuler dans les deux sens entre Orléans et Blois-Chambord, le reste du trajet entre Blois et Tours se fait en autocar.

Ligne Orléans-Vierzon- Bourges et au-delà : en direction de Nevers, la circulation est interrompue du samedi 20 avril 11h15 au lundi 22 avril 15h30. Mêmes horaires vers Chateauroux et Limoges. En direction de Montluçon, reprise du trafic lundi 22 avril à 12h30. "Des autocars de substitution sont mis en place, notamment pour permettre aux festivaliers du Printemps de Bourges de pouvoir assister aux concerts" dit la SNCF dans un communiqué. Sauf que le dernier bus à quitter Bourges ce samedi 20 avril est programmé à 18h, un peu tôt pour la fin des concerts.

Fiche horaire Orléans-Vierzon-Bourges

Fiche horaire Bourges-Vierzon-Orléans

Ligne Tours-Vierzon-Bourges-Nevers : la circulation des trains est interrompue du samedi 20 avril 11h15 au lundi 22 avril 15h35, là encore des bus de substitution sont mis en place au départ de Tours, en direction de Bourges, afin d'assurer une desserte locale pour le Printemps de Bourges.

Fiche horaire Tours-Vierzon-Bourges

Fiche horaire Bourges-Vierzon-Tours

Deux nouveaux week-ends d'interruption du trafic sont prévus du 30 mai au 02 juin prochain (week-end de l'Ascension) et du 8 au 10 juin (week-end de la Pentecôte). Toutes les fiches horaires sont à retrouver sur le site internet de la SNCF.