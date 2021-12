Quatre ans après la fin du PV, le bilan du forfait post stationnement à Toulouse

Quatre ans maintenant que nous sommes passés à Toulouse, comme dans les autres villes de France, au forfait post stationnement. Le FPS a remplacé le bien connu et redouté PV sur votre pare brise.

Mais à part ce changement de nom, c'est surtout un changement de tarif que vous avez sûrement constaté : 30 euros au lieu des 17 euros. Des recettes significatives pour la métropole toulousaine alors que de plus en plus de quartiers sont soumis au stationnement payant.

Qu'est-ce que ça change pour la métropole ?

D'abord, ce passage, inscrit dans la loi, au forfait post stationnement a permis à la métropole de fixer elle-même le montant de l'amende. Pour l'instant ça devrait rester à 30 euros. Un montant conséquent mais pas vraiment dissuasif puisqu'en quatre ans, le nombre de contraventions est resté stable, autour des 250.000 par an.

Pour la métropole, c'est donc près de 6 millions d'euros qui entrent chaque année dans les caisses, par les contraventions. Une fois les frais de fonctionnement déduits, il reste environ 2,5 millions. Une somme redistribuée totalement vers la politique cyclable, essentiellement par l'aménagement d'anciennes pistes et la création de nouvelles.

Mais ce forfait pourrait apporter beaucoup plus dans un avenir proche ! Des quartiers toulousains épargnés jusqu'à maintenant vont découvrir le stationnement payant, sans que la métropole ne précise lesquels... Et puis aussi, parce que la verbalisation sera facilitée : la mairie va mettre en service quatre véhicules qui liront automatiquement les plaques d'immatriculation normalement au premier semestre 2022.

La priorité : faire mieux respecter la législation en vigueur

L'objectif premier de la métropole reste de mieux faire respecter la législation puisque 30% seulement des stationnements se feraient dans les clous. "Ca a un effet dissuasif mais on aimerait que ça soit plus important" Maxime Boyer, l'adjoint au maire de Toulouse.

Il est vice-président à la politique cyclable et aux nouvelles mobilités à la métropole toulousaine : "l'objectif n'est pas non plus de bannir la voiture mais d'accompagner ceux qui ne sont pas encore passé au vélo, aux transports en commun alors qu'ils ne peuvent".