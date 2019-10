La grève est déclarée pour quatre jours sur le réseau de bus Evolity à Montbéliard

Montbéliard

Le climat se tend à Evolity, le réseau de bus de l'agglomération de Montbéliard, à propos des cadences des chauffeurs sur certaines lignes, depuis la mise en place du réseau à haut niveau de service au printemps dernier.

La CFDT et l'UNSA, le syndicat majoritaire, avaient prévenus. Si une solution n'est pas trouvée pour soulager ces itinéraires les plus serrés, ils passeraient à une grève dure. C'est le cas à partir de ce jeudi matin avec un mouvement de grève de quatre jours, jusqu'à dimanche. Jusqu'à présent, le mouvement avait pris la forme de moment de grève perlée à certains horaires.

La direction explique que les modifications d'horaires sont une entreprise de longue haleine. Des groupes de travail ont été mis en place pour réfléchir à ces aménagement dans les meilleurs délais. Mais peut-être pas avant à la rentrée de janvier.

"Faire un horaire implique beaucoup de choses : l'information voyageurs et les correspondances. Des modifications d'une, deux ou trois minutes signifient un gros travail de couture sur cette information et ces correspondances. Nous, la proposition que nous avons faite, c'est que ces adaptations intervienne à la rentrée scolaire de janvier" explique Grégory Carmona, le directeur général de Moventis Pays de Montbéliard.

Trop long, pour les syndicats qui sont passés à la phase : grève dure. "Nous réclamons ces aménagements depuis le printemps dernier. On demande à la direction de mettre en place des temps réalistes par rapport aux gens qu'on charge et qu'on décharge.", explique David Fourel, délégué CFDT.

Des perturbations sont à prévoir jusqu'à dimanche sur les lignes THNS 1, 2 et 3 et sur les lignes A, B, C et D. Les autres lignes circuleront normalement.

Information voyageurs en temps réel sur le site internet d'Evolity.