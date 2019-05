Quatre mois de travaux sur le pont de Givors, la circulation coupée pour le weekend de l'Ascension

Givors, France

Il va falloir être encore plus patient que d'habitude aux heures de pointe sur l'A47 à l'approche du pont de Givors (Rhône). D'importants travaux de réfection de chaussée débutent le 30 mai sur le pont. Ils vont durer quatre mois, jusqu'au 30 septembre. Les voies de circulation vont être réduites et plusieurs coupures sont même programmées. La première est prévue pour le weekend de l'Ascension : vous ne pourrez pas emprunter le pont entre jeudi 30 mai à partir de 20h et dimanche 2 juin à 12h.

Quatre weekends de coupure

Pour rejoindre Lyon depuis la Loire, pas d'autre choix que de prendre la déviation mise en place sur l'A47 à hauteur de l'échangeur de la Madeleine (N°11), via la départementale 342 et l'A450, c'est-à-dire par Saint-Jean-de-Touslas, Brignais et Pierre-Bénite. L'accès à la zone commerciale de Givors reste toutefois possible pendant ce weekend de fermeture du pont à la circulation.

⚠️Travaux sur l’#A47 au niveau du Pont de #Givors du 30 mai au 1er juillet



🚧 La circulation sera coupée dans le sens #SaintEienne#Lyon de 20h00 à 6h00 du 3, 4, 5 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 & 27 juin de 20h00 à 6h00 🚧

Toutes les infos ⬇️

https://t.co/d8z2u72G2Qpic.twitter.com/kr7BsFY9cs — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 28, 2019

Trois autres weekends de coupure sont prévus entre fin août et fin septembre, la circulation sur le pont sera aussi interrompue certaines nuits. Mais le gros des travaux est prévu de jour, en maintenant la circulation, sur voies réduites. Le chantier est conséquent, puisque comme l'explique la Direction interdépartementale des routes du Centre-Est, une réfection totale de la chaussée est prévue. Elle est très dégradée en raison d'infiltrations d'eaux, qui créent d'ailleurs régulièrement des nids de poule - c'est pour cela que des travaux d'urgence sont menés de nuit tous les deux mois. Le trafic important sur le pont de Givors ne fait qu'accentuer les dégradations : 90.000 véhicules l'empruntent tous les jours, dont 13.500 poids lourds

Le calendrier des coupures de circulation

Plusieurs weekends de fermeture du pont de Givors sont prévus. - DIR Centre-Est

Les déviations mises en place

- DIR Centre-Est