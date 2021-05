Quatre nouvelles destinations bretonnes accessibles en train Ouigo cet été

La SNCF va proposer cet été 5 millions de billets de train au prix de 39 euros. Pour accompagner les départs en vacances, quatre nouvelles gares bretonnes seront desservies par des trains Ouigo à prix réduit : Quimper, Lorient, Auray et Vannes. Dès le 4 mai, les voyageurs pourront réserver un billet, pour des circulations du 3 juillet au 29 août. Plus de 40 000 billets sont disponibles à partir de 19 euros pour les vacances d’été sur ces nouvelles destinations et au prix fixe de 5 euros pour les enfants.

Une nouvelle offre qui sera accessible avec un aller et retour quotidien, du vendredi au lundi au départ et à l’arrivée des gares Aéroport Charles de Gaulle TGV, Marne La Vallée Chessy TGV et Massy TGV.