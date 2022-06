Quatre pannes en un mois pour le téléphérique de Toulouse, des pénalités pour le constructeur

Jean-Michel Lattes est irrité. Agacé par ces quatre pannes de téléphérique en cinq semaines mais le président de Tisséo Ingénierie a des raisons d'être consolé et de croire que ces incidents permettront de réajuster certains détails.

Quatre pannes bien distinctes, 200.000 euros de pénalités

Aucune de ces pannes ne se ressemble. La première, six jours après l'inauguration , a concerné une mise à jour nocturne de logiciel qui a buggué. Pour la second, il s'agissait de deux cabines qui sortaient de maintenance et qui ont été ré-intégrées sur le circuit, elles n'étaient pas fixées à bonne distance l'une de l'autre. La troisième panne, celle où une trentaine de passagers ont été bloqués le 15 juin, était due à la chaleur qui a fait dysfonctionner un disjoncteur. Enfin la dernière samedi 18 juin, n'est pas à proprement parler une panne, selon Tisséo, puisqu'il s'agit d'un arrêt système lié au risque d'orages.

Globalement ce ne sont que des recalages à faire, nous ne sommes pas alarmés, ces chiffres sont la norme. Oui, chaque panne est une panne de trop, comme en bus ou en métro, mais j'observe que nous avons appris des erreurs passées. - Jean-Michel Lattes

De fait, Tisséo n'est pas forcément "perdant" dans l'affaire car la maintenance a été intégrée dans le contrat avec Poma, le constructeur responsable de la réalisation et de la maintenance, contrairement aux contrats d'escaliers mécaniques des métros dont les dysfonctionnement ont tant coûté à la collectivité. Cela signifie très concrètement que Poma doit tenir un objectif disponibilité de 99,3%. En dessous de ce seuil, si le nombre de pannes porte davantage préjudice au réseau alors le constructeur est soumis à des pénalités. "Ce mois-ci typiquement, notre facture de maintenance est annulée. C'est 200.000 euros en moins à payer. Mais soyons clairs, je serai heureux à l'avenir de payer toutes nos factures de maintenance, cela signifierait qu'il n'y a pas eu de panne", explique le président de Tisséo Ingénierie.

Après la panne du 15 juin où des passagers sont restés coincés plus d'une heure sous une chaleur torride et sans eau, Jean-Michel Lattes a aussi remis les points sur les "i" en réunion de service. Il a aussitôt demandé qu'en cas de nouvelle panne, soient fournies des bouteilles d'eau et proposé un geste commercial aux victimes.

Chaque été dès cette année, le Téléo sera fermé pendant deux semaines du 1er au 15 août pour cause de maintenance.