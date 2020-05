Du 2 au 26 juin, des travaux de rénovation de chaussée vont être effectués sur la Nationale 162 entre Martigné-sur-Mayenne et Commer dans le sens Laval vers Mayenne.

Quatre semaines de travaux sur la Nationale 162 entre Martigné-sur-Mayenne et Commer

Durant presque tout le mois de juin, la route nationale entre Laval et Mayenne va être en travaux. Un chantier de remplacement des enrobés et de rénovation des carrefours entre les communes de Martigné-sur-Mayenne et Commer. Ces travaux sont prévus du mardi 2 juin au vendredi 26 juin.

Des travaux en deux phases

Pour limiter l'impact du chantier sur les conditions de circulation, les travaux sont réalisés en deux phases :

du 2 au 5 juin : travaux sous déviation de la circulation de nuit et sous basculement de la circulation sur la chaussée opposée, de jour

: travaux sous déviation de la circulation de nuit et sous basculement de la circulation sur la chaussée opposée, de jour du 5 au 26 juin : travaux sous basculement de la circulation sur la chaussée opposée, de jour

Le basculement de la circulation du sens Laval - Mayenne sur la chaussée opposée, rendue bidirectionnelle, engendrera une réduction de la vitesse à 50 km/h dans les points de basculement et à 80 km/h à l'intérieur de la zone basculée. Ce basculement ne sera pas levé les week-end.

La fermeture de la RN162 de nuit , du 2 au 5 juin, sera accompagnée par la mise en place d’une déviation depuis le giratoire de Martigné-sur-Mayenne (puis RD12 et RD24) jusqu'au giratoire de "La Huardière", permettant aux usagers un retour sur la RN162 au sud de Moulay.