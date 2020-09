Quatre week-ends de perturbations à la gare de Reims Centre

En raison de travaux, le trafic ferroviaire est interrompu tous les week-ends jusqu'au 4 octobre, au départ et à l'arrivée de Reims Centre, en provenance et en direction de Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières et Laon.

L'ampleur des travaux est telle, qu'aucun train ne peut circuler. SNCF Réseau procède au changement de 400 mètres de voies et de quatre appareils d'aiguillage près de la gare de Reims Centre (Marne). Résultat, les circulations des TER et des TGV sont interrompues, entre Reims et Châlons-en-Champagne, Laon et Charleville-Mézières, tous les week-ends depuis le 12 septembre et jusqu'au 4 octobre inclus. Des cars de substitutions sont mis en place par la compagnie.

Une opération renouvelée tous les 30 ans en moyenne

Ces travaux coûtent à SNCF Réseau 2 millions et demi d'euros, ils consistent à remplacer quatre appareils de voie, ces pièces qui font aller les trains dans une direction ou une autre, ainsi que le ballust, les cailloux situés sous les rails. Cette opération est programmée de longue date, ce genre d'opérations a lieu tous les 30 ans. Dans le cas des voies rémoises, cela fait 40 ans qu'elles n'ont pas été changées sur ce secteur car leur durée de vie a été prolongée par des travaux de maintenance. Cette fois on change tout afin d'assurer la sécurité des voyageurs mais de moderniser les infrastructures avec de nouveaux matériaux, plus résistants.

Des bouchons d'oreille pour les riverains

Durant la durée des travaux, les riverains voisins aux voies seront exposés à des nuisances sonores. La SNCF met à leur disposition des protections auditives à retirer dans le bureau de la direction régionale de la compagnie, derrière la gare de Reims, côté Clairmarais.