Que diriez-vous de sillonner la Bretagne à bord d'un vieux TER ?

Jusqu'au 12 juin, l'association Le Cercle Ferroviaire des Territoires de Sologne et Touraine (CFTST) propose des voyages à bord d'un vieux TER des années 80 à travers la Bretagne. Premier voyage entre Rennes et Brest ce samedi.

Le train affiche presque complet en gare de Rennes. Plus de 100 places ont été réservées dans ce vieux TER retapé par des bénévoles de l'association Le Cercle Ferroviaire des Territoires de Sologne et Touraine (CFTST). Deux autorails de 124 sièges forment ce train mis sur les rails pour la première fois dans les années 80. En 2019, les bénévoles décident de lui donner une seconde vie. L'idée : proposer aux petits et grands des voyages à son bord, partout en France. Jusqu'au 12 juin, le vieux TER fait escale à Rennes où des virées à travers la Bretagne sont proposées.

Le vieux TER au départ de Rennes ce samedi, direction Brest © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Le premier voyage breton était organisé ce samedi. Départ en gare de Rennes à 8h30, direction Brest. "On va passer par Vannes, Quimper et Châteaulin", précise Antoine Cognet, membre de l'association.

Au-delà de la promenade touristique, l'envie première de l'association c'est de transmettre la passion des trains et pourquoi pas, créer des vocations. "Peut-être qu'à la fin du voyage, des enfants se diront ' je veux être conducteur de train ' et c'est ça aussi notre mission. Transmettre ce patrimoine", confie Antoine Cognet.

Prochain voyage ce dimanche, direction Saint-Malo. Si vous n'êtes pas dans le coin ce week-end, 3 autres trajets sont proposés à travers la Bretagne jusqu'au 12 juin.