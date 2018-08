Île-de-France, France

Un grand vide dans les rues de Paris et de 102 communes d'Ile-de-France. Depuis le début du mois d'août, 6.200 places de stationnement dévolues à Autolib' (dont 3.244 à Paris) ont été libérées. De quoi attirer les convoitises, dans certaines villes ou quartiers en pénurie de places de parking. Mais ces emplacements ne sont pas encore disponibles pour autant.

Une station Autolib' déserte, avenue Georges Mandel à Paris (16e). © Radio France - Nicolas Olivier

Peut-on stationner sur une place Autolib' ?

Pour l'instant, non. Si vous décidez de vous garer devant une borne, vous risquez une amende de 35 euros pour stationnement gênant, voire même une mise en fourrière.

Les emprises des anciennes stations sont encore la propriété du Syndicat Autolib' Vélib' Métropole. Mais le SAVM s'apprête à rétrocéder ces places aux communes dans les tous prochains jours (avant le 31 août). Libre ensuite à chaque maire de décider de leur sort, soit en les réservant aux véhicules électriques (c'est le choix de la ville de Paris), soit en les réaffectant pour du stationnement payant, ou des places de livraison. La plupart des communes vont trancher dans les prochaines semaines.

Peut-on charger son véhicule électrique ?

Non, puisque les bornes ne fonctionnent plus depuis l'extinction du service Autolib' le 31 juillet dernier à minuit. Les possesseurs de voitures électriques ont ainsi perdu brutalement plus des trois quarts des points de charge existants dans la capitale. Il leur reste à ce jour les quelque 120 prises du réseau BeLib, accessibles sur abonnement payant. La mairie de Paris a promis de réactiver les anciennes bornes Autolib' dès le début 2019, sans doute sous la forme d'un service payant. Les modalités seront arbitrées la semaine prochaine. Les autres communes devront elles aussi décider du sort des bornes grises et blanches installées sur leur territoire, qui deviendront leur propriété dans quelques jours.

Que va devenir le mobilier d'Autolib' ?

Autres vestiges estampillés Bolloré, les totems des stations et surtout les imposantes bulles d'abonnement sont laissées à l'abandon depuis trois semaines. Le SAVM indique que ces infrastructures ne seront pas retirées de l'espace public, sauf si la commune en fait la demande. Ces fantômes d'Autolib' devraient hanter encore quelque temps le paysage urbain francilien.