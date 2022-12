Que faire si vous avez été flashé par le radar défectueux sur la départementale 944 ?

Il a flashé au moins une dizaine d'automobilistes qui respectaient pourtant la limitation de vitesse. Le radar de chantier défectueux, situé au niveau du contournement de Beaumont-sur-Vesle, sur la départementale 944 entre Reims et La Veuve, a été réparé, assure la préfecture de la Marne ce mardi 27 décembre.

Pendant quatre jours, du 15 au 19 décembre, il s'est déclenché pour les automobiliste roulant au dessus de 80 km/h, sur une portion pourtant limitée à 90 km/h.

Une régularisation "au plus vite"

Le dysfonctionnement est remonté jusqu'à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) et au Centre automatisé de constatation des infractions routières. "La préfecture a demandé que soit apportée une attention particulière aux dossiers concernés en faisant procéder au plus vite à la régularisation des infractions auprès des usagers concernés et à leur remboursement le cas échéant", écrivent les autorités dans un communiqué.

Les personnes qui ont déjà payé l'amende seront donc remboursées. Pour les autres, aucune démarche n'est nécessaire, l'infraction sera effacée.

Soyez tout de même attentifs : si vous ne recevez pas de confirmation de régulation de l'infraction au cours du mois de janvier, il faudra contester par vous même l'avis de contravention sur le site de l'ANTAI .