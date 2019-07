Que pensez-vous des routes bretonnes? La Diro lance une enquête

La Direction interdépartementale des routes lance une grande consultation jusqu'au 21 juillet. Elle veut savoir ce que pensent les usagers des 1500 km de routes qu'elle gère en Bretagne et Pays-de-La-Loire.

Quimper, France

Les usagers des routes nationales en Bretagne et Pays-de-la-Loire sont invités à donner leur avis. La Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Ouest, lance une consultation sur internet.

Elle se donne jusqu'au 21 juillet pour sonder les usagers et "connaître leurs habitudes de déplacement, leurs usages du réseau routier national dans l’Ouest, et recueillir leurs attentes vis-à-vis des services proposés dans le cadre des déplacements (information routière, qualité et sécurité des infrastructures, aires de repos…)."

Qualité de la chaussée, accueil sur les aires de repos, informations en cas de ralentissements...

Que vous rouliez pour le travail ou pour des trajets personnels, vous pouvez répondre à ce questionnaire en ligne. L'occasion de dire ce que vous pensez de la signalisation, de la qualité du revêtement de la chaussée, de la sécurité ou encore ce que vous pensez des informations qui s'affichent sur les panneaux électroniques au dessus de la route.