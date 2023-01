Quel avenir pour l'aéroport de Vatry ? Le sujet abordé ce mardi en conseil d'administration

Vatry, cela fait trente ans qu'on en parle. Depuis l'autorisation d'ouverture à la circulation aérienne publique obtenue en 1993. Vatry, un aéroport installé sur une ancienne base de l'OTAN et qui n'a jamais vraiment fonctionné à la hauteur des espérances. Le trafic passager ne s'est jamais envolé, la courbe du trafic fret s'est affaissée avec la guerre en Ukraine. 12 000 tonnes de fret en 2019, 30 000 en 2020 et 18 000 en 2022. Des comptes abondés par l'argent public. En 2009, la Chambre régionale des compte critiquait déjà la gestion, à l'époque, du conseil général de la Marne qui aurait dépensé 220 millions sur les dix premières années de fonctionnement.

Vatry : sous perfusion d'argent public

Exploité un temps par la Chambre de commerce et d'industrie, puis en délégation de service public, Vatry est aujourd'hui exploité en direct par le Conseil départemental de la Marne avec le soutien financier de la Région et de l' Agglomération de Châlons-en-Champagne. Autant dire que le modèle économique n'est pas viable à terme. Que faire ? Faut-il vendre Vatry ? Christian Bruyen, le président du Conseil départemental de la Marne pose la question tout en reconnaissant que ce n'est pas ce qu'il souhaite en priorité. Il dit ouvrir une porte pour une prise de conscience collective. Quant au nouveau président de la région Grand Est, Franck Leroy, s'exprimant sur l'antenne de France Bleu Champagne-Ardenne a précisé qu'il allait se pencher rapidement sur ce dossier. Vatry a longtemps été présenté comme une solution de troisième aéroport de Paris, sauf qu'ADP n'a jamais donné suite. Certains opérateurs préfèrent travailler en dehors de Vatry avec des plateformes étrangères et le patron de la Région se demande bien pourquoi.

Vatry à vendre ?

En conseil d'administration de l'établissement public ce mardi après midi puis au département vendredi, le président du conseil départemental entend bien dresser un état des lieux de la situation. Solliciter l'Etat ? La Région ? Ou bien chercher des partenaires privés ? Une vente de l'aéroport reste possible, oui, mais à quel prix. Et on ne parle pas seulement d'argent. La collectivité devra auparavant prendre une délibération de déclassement, autrement dit sortir le bien du domaine public. Trouver un acquéreur ou lancer un appel à manifestation d'intérêt. On a pas fini d'entendre parler du dossier Vatry.