Quel tracé pour le contournement nord de Fougères ? La concertation va démarrer

Après la construction du "barreau de Fougères" et alors que les études sur le projet de déviation de la RN12 à l'est de Fougères sont en cours, le département d'Ille-et-Vilaine lance une concertation sur le projet de contournement nord de Fougères. Elle doit débuter le lundi 18 janvier sur Internet et se terminer le dimanche 28 février.

Désengorger certains axes de Fougères

"Cette route est importante pour désenclaver le pays de Fougères, elle renforcera la solidarité avec les communes du nord et la ville de Fougères," assure André Lefeuvre, le vice-président du Département délégué aux grands projets routiers. L'élu souligne que 2.700 entreprises sont installées dans le pays de Fougères qui héberge aussi 1.000 exploitants. "Il y a aujourd'hui une saturation et il faut donner les moyens à ces gens de se développer."

Le maire de Fougères, Louis Feuvrier poursuit : "aujourd'hui un certain nombre de véhicules traverse une partie de la ville et cela créé des nuisances pour celles et ceux qui habitent le long de ces voies. En désengorgeant ces axes nous allons leur apporter une meilleure qualité de vie et ils vont pouvoir se réapproprier ces espaces. Les habitants du nord de l'agglomération pourront accéder plus facilement à Fougères et cela leur donnera peut-être moins envie de se rendre à Avranches ou Rennes."

Limiter l'impact sur l'environnement

Pour le moment, six tracés ont été dessinés. En fonction des scénarios entre 15 et 42 hectares de terrain seront consommés et entre 3,7 et huit kilomètres de route bi-directionnelle devront être construites. D'autres tracés pourraient émerger en fonction des propositions faites pendant la période de concertation. Des ateliers et une réunion publique sont prévus en février. "C'est un budget de 20 à 25 millions d'euros," selon André Lefeuvre. "Bien évidemment nous allons tenir des comptes des impacts sur le patrimoine, l'eau, la biodiversité et le monde agricole. Nous devons penser à la forêt de Fougères notamment."

Certains verront peut-être d'un mauvais œil la construction de ces kilomètres de bitume. "Nous devons trouver le tracé qui aura le moins d'impact et nous avons aussi envisagé le tracé de voies cyclables et la construction d'aires de covoiturage. Les habitants de l'agglomération font 13 kilomètres par jour en voiture et aujourd'hui la voiture reste le principal mode de déplacement," explique André Lefeuvre.