Quelle couleur pour le futur trolleybus électrique du Grand Nancy ?

De quelle couleur sera le trolleybus électrique du Grand Nancy ? Le successeur du tramway est attendu sur le réseau Stan d'ici septembre 2024 . La Métropole vous propose de choisir le design extérieur du véhicule de 24 mètres fabriqué par le constructeur suisse Heiss . Le Grand Nancy a passé commande de 25 trolleybus électriques dont le premier est attendu en fin d'année 2023.

Le design intérieur a déjà été arrêté - Métropole du Grand Nancy

Si le design intérieur a déjà été communiqué au fabricant, mélange de bleu et de gris, pour l'extérieur, Heiss doit être fixé en fin d'année pour lancer la production. A partir du 24 octobre, le Grand Nancy vous permettra de choisir la couleur des véhicules via le site jeparticipe.metropolegrandnancy.fr . La consultation s'achèvera le 19 novembre et la couleur qui aura reçu le plus de suffrages sera choisie par la métropole. Quatre choix sont possibles : vert clair, orange, framboise et bleu pétrole.

Pour le vice-président du Grand Nancy en charge des transports, Patrick Hatzig, c'est bien plus qu'un simple choix de couleur : "depuis de trop nombreuses années, les Grands Nancéiens sont tristes d'avoir un matériel qui faisait la une mais pas de la bonne façon, c'est une volonté de tourner cette page, de tendre la main aux habitants, qu'ils s'approprient ce trolley".

L'actuel tram cessera de fonctionner en mars 2023 donnant ainsi le coup d'envoi du chantier et des lignes de substitution à l'actuelle ligne 1 du réseau Stan.

Les coloris proposés aux habitants

L'une des couleurs proposées par le Grand Nancy - Métropole du Grand Nancy

Quatre coloris sont proposés aux habitants du Grand Nancy - Métropole du Grand Nancy

