Quelle place pour le vélo à Marseille ?

Marseille, France

Avant la fête du Vélo à Marseille ce week-end, avec notamment toute la Corniche fermée et réservée aux cyclistes dimanche, France Bleu Provence fait le point sur la place du vélo à Marseille. Sommes-nous vraiment en retard ? Est-ce toujours le parcours du combattant ?

Une nouvelle application

Il y aurait environ 55 kilomètres cumulés de pistes cyclables dans la ville. Mais il faut y inclure les pistes aménagées par exemple sur les trottoirs, comme au Prado, où les cyclistes doivent souvent slalomer entre les piétons et composer avec les étals les jours de marché près de la place Castellane.

"La ville manque d'aménagements, d'infrastructures. Il y a eu un classement il y a pas longtemps, et Marseille s'est retrouvée dernière des grandes villes françaises en terme de "cyclabilité". Quel que soit le facteur que l'on regarde : nombre de pistes cyclables, infrastructures pour garer les vélos.." Emilien Schultz est le trésorier du collectif marseillais "Vélos en ville"

Et voilà une petite nouveauté pour faire encore progresser la place du vélo dans la ville. Surtout pour résoudre une partie des problèmes de sécurité. Il s'agit d'une application qu'il est possible de télécharger sur son téléphone. Elle s'appelle "Vigilo", elle a déjà fait déjà ses preuves à Montpellier, et c'est donc nouveau à Marseille. Comment ça marche ? Vous prenez une photo directement depuis l'application, vous sélectionnez le type de problème rencontré. La photo est géolocalisée. Et le but, ensuite, c'est d'exposer ces problèmes récurrents aux élus pour trouver tous ensemble des solutions.

"Typiquement ce qui m'arrive régulièrement, c'est que je passe devant un trottoir sans cesse utilisé par des riverains pour garer leurs voitures. Cela oblige les piétons à descendre sur la route, et moi en vélo je suis obligé de serrer à droite pour laisser passer les voitures qui arrivent en sens inverse. Résultat : je mets en danger les piétons et je suis moi-même mis en danger" Emilien Schultz est le trésorier du collectif marseillais "Vélos en ville"

Pour la fête du Vélo ce dimanche, la Corniche est donc totalement interdite aux voitures et même à tous les 2 roues motorisés. Au programme entre autres : l'inauguration officielle de la nouvelle piste cyclable de la Corniche, l'annonce du nouveau "Plan Vélo métropolitain", mais aussi des animations, des essais de "vélos bizarres" par exemple mais également de vélos plus traditionnels, et de vélos électriques.