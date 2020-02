Quelles perturbations dans les transports dans les Alpes-Martimes ce jeudi 6 février 2020 ?

Alpes-Maritimes, France

Nice

Le réseau de la métropole niçoise Ligne d'Azur annonce des perturbations importantes pour ce jeudi 06 février 2020.

Les 3 lignes de tramway seront à l'arrêt du matin au soir.

Aucun bus sur les lignes suivantes : 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 57, 64, 87, CADAM (Est et Semi direct). Les lignes spécifiques : C, E et P.

Ne comptez pas sur le service de transport des personnes à mobilité réduite, Mobil’Azur.

Les parkings relais, PARCAZUR seront aussi fermés toute la journée du jeudi 06 Février 2020.

D'autres perturbations sont attendues, cet articles sera mis à jour régulièrement au fur et à mesure que les informations nous parviennent.

Antibes, Valbonne, Sophia Antipolis

Aucun bus urbain du réseau Envibus ne circulera ce jeudi 6 février 2020 et des perturbations sont possibles sur les lignes scolaires mais pas de détails pour le moment.

Le service de transport à la demande circulera normalement.

Cannes, Menton, pays de Grasse

Le trafic sera normal

Les trains

Les prévisions de circulations des TER à la SNCF seront annoncée en fin d'après midi ce mercredi 5 février 2020.

Les Chemins de fer de Provence annoncent déjà moins de trains entre Nice et Colomars pour le jeudi 6 février 2020.