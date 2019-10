Quelles rames, quels bus, quels tramways demain en Ile-de-France ?

Le salon nationale des transports publics s'est ouvert ce mardi à Nantes et va durer trois jours. L'occasion pour les collectivités, y compris franciliennes, de découvrir et comparer les dernières innovations.

Nantes, France

Cette année, c'est à Nantes que se tiennent les 27è Rencontres nationales du transport public. Vélos électriques, vélos partagés et trottinettes électriques cohabitent avec les bus électriques et téléphériques urbains flambant neuf.

Une très large -pour ne pas dire une exclusivité - d'hommes, en costume-cravate échangent sur les stands : c'est l'occasion pour les constructeurs de présenter leurs innovations et se démarquer des concurrents, face aux élus locaux en charge des transports. Il en va de contrats de plusieurs dizaines de millions.

Alstom présente ses nouvelles "solutions vertes" et met en avant le premier véhicule de série de son bus 100% électrique, Aptis. Avec des lignes encore plus épurées à travers un nouveau design extérieur en quête de fluidité, de convivialité et d'identité rattachée au territoire, pour mieux se démarquer des bus traditionnels.

De son côté, Iveco Bus met en avant sa performance d'exploitation : pas de perte de temps pour recharger ses batteries puisque le véhicule se recharge pendant qu'il roule.

Daimler - Mercedes Benz, lui, met en avant son bus électrique articulé de 18 mètres de long, capable de transporter 90 passagers sur 200 km.