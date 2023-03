Quelles sont les stations-services réservées aux véhicules prioritaires dans les Bouches-du-Rhône ?

Station d’essence victime de rupture sur les carburants à cause des grèves dans les raffineries et les dépôts contre la réforme des retraites. Essence, carburants, pénurie, illustration

En pleine pénurie d'essence, la préfecture des Bouches-du-Rhône a publié ce dimanche la liste des stations-services réservées aux véhicules prioritaires dans tout le département. Elle comporte 12 stations.

Attention : cette liste est valable jusqu'au mardi 28 mars à 6h du matin. La préfecture des Bouches-du-Rhône renouvelle cette liste au fur et à mesure, pour des périodes de 48 heures.

À Marseille :

Carrefour Bonneveine, 112 avenue de Hambourg, 13008 Marseille

Total Energies Le Jarret, 70 boulevard Françoise Duparc, 13004 Marseille

Total Energies Littoral, 450 chemin du littoral 13016 Marseille

À Aix-en-Provence :

Total Energies Galice, 16 route de Galice, 13100 Aix-en-Provence

Total Energies Platrières, 1140 route d'Avignon, Célony, 13090 Aix-en-Provence

À Arles : Total Energies pont Van Gogh, 1 avenue Bachaga Boualem, 13200 Arles

À Aubagne : Total Energies le Pin vert, Avenue Roger Salengro, 13400 Aubagne

À La Ciotat : Carrefour, Chemin de Virebelle, 13600 La Ciotat

À Châteauneuf-les-Martigues : Carrefour, Route départementale 568, 13220 Châteauneuf-les-Martigues

À Miramas : Total Energies Mas neuf, 2 avenue du Sud, 13140 Miramas

À Salon-de-Provence : Carrefour Market, Avenue de Bretagne, 13300 Salon-de-Provence

À Vitrolles : Carrefour, Route nationale 113, 13127 Vitrolles

Parmi les véhicules prioritaires, il y a les véhicules hospitaliers (SMUR), ceux des établissements de santé publics et privés (prestataires de services compris), police nationale et municipale, gendarmerie nationale, pompiers, armée, douanes, administration pénitentiaire, services sociaux et médico-sociaux, médecins, infirmiers, avocats, journalistes, routiers, etc.