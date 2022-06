Quelles villes azuréennes proposent le plus de pistes cyclables ?

Combien de kilomètres de pistes cyclables une commune compte pour 100km de voirie ? Voilà comment se calcule le taux de cyclabilité sur lequel se base l'étude de l'association Vélo et Territoires qui vient d'être publiée. Et elle nous apporte quelques surprises dans les Alpes-Maritimes. Vous pensiez que Nice comptait un nombre incroyable de pistes cyclables désormais, puisqu'il en sort de terres tous les mois ou presque, la dernière du côté de la place Grimaldi ? Ces pistes y représentent en fait seulement 5,4% de la voirie. En comparaison, Cannes, autre grosse ville du département peut se targuer d'un "taux de cyclabilité" de 9,4%. Plus surprenant encore, Isola atteint 10,7%. Il faut évidemment relativiser : il y a beaucoup moins de kilomètres de voiries à Isola qu'à Nice, la moindre piste cyclable y prend donc une part bien plus importante dans les chiffres.

Mouans-Sartoux, Villeneuve-Loubet ou encore Valbonne bonnes élèves

Valbonne de son côté affiche 13,2% de cyclabilité, un bon point pour une commune voisine de Sophia Antipolis qui compte de nombreux "vélotaffeurs", comprenez de gens qui viennent travailler à bicyclette. Du côté de Villeneuve Loubet on affiche 14,2% contre 12,4% pour Mouans-Sartoux, bien dotée également.

En France, de grosses disparités entre grandes villes et communes rurales

En moyenne dans le pays, les villes de plus de 200.000 habitants affichent un taux de cyclabilité de 8% alors qu'il retombe à 1% dans les milieux les plus ruraux. Bien sûr, ces chiffres bruts doivent être pris avec des pincettes. Nice, qui est en dessous de la moyenne nationale pour les plus grosses villes, compte énormément de collines avec des voies très étroites, et difficiles à aménager. Il sera cependant intéressant d'étudier ce taux à l'avenir puisqu'il reste beaucoup à faire notamment sur les grandes avenues, celle de Gambette notamment est en travaux.