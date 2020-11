Lors du premier confinement en avril et en mai dernier, toutes les grandes villes de la région avaient rendu le stationnement gratuit. Q'en est-il pour le second confinement ? Tour d'horizon.

Quelles villes du Nord et du Pas-de-Calais ont rendu le stationnement gratuit pendant le confinement ?

Pendant le premier confinement dans toutes les villes du Nord et du Pas-de-Calais, il n'était pas utile de mettre une pièce dans l'horodateur pour stationner. Pour le second confinement peu de maires ont décidé de rendre le stationnement gratuit en centre-ville.

A Calais et Wimereux, la gratuité a été mis en place pendant la période de confinement. A Boulogne-sur-mer, le maire Frederic Cuvillier comme lors du premier confinement n’a pas pris d’arrêté officiel pour le stationnement gratuit. Il a juste demandé aux agents de ne pas verbaliser les conducteurs qui n'ont pas mis de ticket. Mais attention les stationnements gênants ou dangereux seront eux, verbalisés.

Le stationnement reste payant à Lille, Armentières, Roubaix, Dunkerque mais aussi à Béthune et Le Touquet. Pas de gratuité non plus à Arras, mais un assouplissement des règles avec une première heure gratuite au lieu d'une demi-heure auparavant. Le stationnement sera aussi gratuit le samedi après-midi à Arras.