Quelques perturbations ce week-end sur le réseau TER Centre

Indre-et-Loire, France

En raison d’un mouvement social national, le trafic sur le réseau TER Centre Val de Loire est perturbé ce weekend, notamment sur les lignes desservant le sud d’Orléans. Selon la SNCF, une vingtaine de trains (sur plus de 200 circulations sur la région) pourraient être supprimés. Les lignes Paris-Orléans-Tours et Paris-Bourges-Montluçon sont les plus touchées

Toutes les prévisions de trafic, sont ici.