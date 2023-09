Quels changements pour la rentrée sur le réseau de bus Ametis d'Amiens ?

C'est la rentrée aussi pour Ametis à Amiens. Le réseau de bus repasse ce lundi aux horaires de période scolaire. L'offre proposée par Keolis évolue et propose quelques ajustements pour "Maintenir la stabilité du réseau en réalisant des ajustements lorsque cela est nécessaire et adapter l’offre au nouveau découpage de la carte scolaire appliquée dès cette rentrée", indique l'opérateur.

Renforcer le trafic aux heures de pointe

En ce qui concerne les bus Nemo, les renforts, mis en place à la rentrée 2022 sont maintenus sur les lignes N2 et N3. L’offre en heure de pointe est plus importante pour la desserte du campus sud et de la cité scolaire. Un véhicule N2 circule en plus au pic de fréquentation le matin, le midi et le soir entre la gare et l'IUT

Deux véhicules N3 sont également appelés en renfort aux heures d’entrées et sorties de la Cité Scolaire, entre la gare et le centre commercial sud. Ametis précise aussi que "la liaison entre la gare, le campus sud et le CHU est renforcée grâce à la Liane.

Des ajustements horaires ont aussi été réalisés sur certaines lignes de proximité (5,6,13,15 et 16) ainsi que sur les lignes Resago et Tempos indique encore Ametis. L'abonnement ou le réabonnement est possible via le site internet d'Ametis ou dans l'espace mobilité du transporteur, près de la gare d'Amiens.