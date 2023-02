Quels sont les nouveaux tarifs des péages en Loire-Atlantique et en Vendée

Les péages des autoroutes augmentent en moyenne de 4,75 % ce 1er février en France. Vinci autoroutes annonce cependant un blocage des prix sur 70% des trajets de moins de 30 km.

Nantes-Montaigu toujours à 2,20 euros

Nantes - Montaigu sur l'A83 reste donc à 2 euros 20. Au-delà ça monte : 4,70 euros entre Nantes et Les Essarts (au lieu de 4,40), 7,80 euros si on pousse jusqu'à La Roche-sur-Yon via l'A83 et l'A87 (au lieu de 7,40). Comptez désormais 5,80 euros si vous poussez jusqu'aux Herbiers depuis Nantes via l'A87 contre 5,60 euros auparavant.

Ça ne bouge pas non plus à Carquefou au péage de Vieilleville : 60 centimes.

30 centimes de plus pour faire Nantes-Ancenis

En revanche, ça augmente sur l'axe Nantes-Ancenis-Angers, géré par Cofiroute. Il faut désormais compter 3,50 euros entre Nantes et Ancenis (contre 3,30 jusque-là) et 9,80 euros pour la totalité du trajet entre Nantes et Ancenis.