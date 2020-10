Quels sont les transports en commun qui fonctionnent dans les vallées des Alpes-Maritimes ?

Il y a du mieux aussi pour les transports en commun dans les vallées des Alpes-Maritimes. Avec des modifications, des parcours plus long et des horaires modifiées.

Les transports scolaires dans les Vallées

A compter de ce lundi 12 Octobre 2020 tous les services scolaires du réseau ZOU seront à nouveau mis en service aux horaires habituels, pour les transports assurés par Lignes d'Azur il y a encore des perturbations :

Les ramassages de Malaussène et Villars seront également à nouveau assurés normalement.

Dans la Tinée :

Les services ZOU VA4 et PV2 pour les internes à destination du lycée de la Montagne, des collèges Jean Franco et Saint-Blaise seront bien assurés tout comme l’accueil dans les établissements. Les lignes 741, 742, 743 sont maintenues, la ligne 91 circule avec un départ à 7h30 d'Auron et un retour à 16h de Nice.

Dans la Vésubie :

La ligne 90 circule sur un itinéraire spécial par le Col de Turini :

Belvédère - Roquebillière - Bollène Vésubie - Vauban : départ à 8h du lundi au dimanche

Vauban - Bollène Vésubie – Roquebillière - Belvédère : départ à 16h du lundi au dimanche

La ligne 93 circule avec un départ mardi à 9h de la Bollène pour Roquebillière – Belvédère et un retour à 12h de Belvédère pour la Bollène (les arrêts Pont du Martinet et Lantosque ne sont pas desservis)

La ligne 94 Berthemont-Roquebillière circule normalement

La ligne 744 ne circule pas (internes du collège Jean Salines de Roquebillière)

La ligne 745 circule entre Roquebillière et Estiennes d’Orves par le Col de Turini (départ le lundi 5h30 / retour le vendredi 17h)

Transport scolaire à la Demande :

Le TAD Haute-Tinée qui dessert Marie Village / Marie Gare ne circule pas

Le TAD Haute-Tinée qui dessert Ilonse / Marie Gare ne circule pas

Le TAD Tinée-Vésubie qui dessert Utelle / Roquebillière ne circule pas

Le TAD Tinée-Vésubie qui dessert Rimplas / La Bolline / La Colmiane / Venanson / Saint-Martin-Vésubie / Roquebillière ne circule pas

Le TAD Haute Tinée qui dessert Bairols et Pont de Clans est adapté à partir du lundi 12 octobre avec un départ à 8h.

Le TAD Haute Tinée qui dessert Les Buisses, Roubion, Roure et Saint-Sauveur est adapté à partir du mardi 13 octobre avec un départ à 7h30.

Le TAD Tinée-Vésubie qui dessert Clans et Pont de Clans est adapté à partir du lundi 12 octobre avec un départ à 8h15.

Le TAD Tinée-Vésubie qui dessert Utelle et Lingostière circule avec un itinéraire rallongé par Duranus.

Les Chemins de Fer de Provence

En même temps que la réouverture de la RN202, c'est la circulation des trains des Chemins de Fer de Provence qui est facilité mais avec encore de nombreuses perturbations :

Les trains circuleront normalement entre Nice et Plan du Var.

Toutes les circulations entre Plan du Var et Digne-les-Bains seront substituées en autocar. Les correspondances en autocar se feront aux horaires des trains.

Du lundi au vendredi, les trains 6 et 7 seront relayés à Colomars par des autocars.

Les autocars ne desserviront pas les haltes suivantes :

La Bédoule, Le Tournel, Les Clos, Plan d’Entrevaux, Agnerc, Pont de Gueydan, Les Scaffarels, Les Lunières, Le Fugeret, Méailles, Peyresq, Thorame-Haute, Allons, La Mûre, Saint-Jurson, Golf de Digne, Gaubert, Plan d’eau des Ferréols. La Halte de Castagniers est de nouveau desservie depuis ce vendredi 09/10.

Seuls les trains n°5, 6 et 8 auront une correspondance pour Thorame et Allos en Gare de Saint-André-les-Alpes.

Les animaux sont admis et ne devront pas occuper une place assise. Pour rappel, les chiens de plus de 5kg doivent être obligatoirement muselés.

La ligne TER Nice / Breil-Sur-Roya

Suite aux intempéries la Région Sud PACA instaure la gratuité des transports en TER sur la ligne Nice / Breil et ce jusqu’à nouvel ordre. Il faut pour cela un PASS spécial "Intempéries Nice-Breil" qui donne droit à la libre circulation durant toute une journée, dans tous les TER circulant entre Nice-Ville et Breil-Sur-Roya. Les usagers doivent obligatoirement être en possession de ce Pass pour circuler gratuitement. Vous pouvez l'obtenir ICI mais aussi aux distributeurs TER et aux guichets dans les gares SNCF ou sur l’appli Assistant SNCF.

Lignes d'Azur

En raison d'importants dégâts causés par les intempéries dans l'arrière-pays, plusieurs lignes sont modifiées :