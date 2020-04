Quels transports en commun dans la métropole lilloise après le 11 mai ? Syndicats et usagers sont inquiets

Depuis le début du confinement, la fréquentation des transports en commun a baissé de 92% dans la métropole lilloise. Seul un tiers des bus circule. Cela permet de les nettoyer entièrement avant un changement de chauffeur, et bien sûr de respecter les distances avec les usagers.

On a de sérieuses inquiétudes

Selon Mohamed Fahri, secrétaire général de la CGT et secrétaire du CSE chez Ilévia, cela risque de ne pas être possible à partir du 11 mai : "il va falloir répondre à une offre qui va aller en s'accroissant, tout en garantissant les mesures sanitaires suffisantes pour les salariés et les usagers. Je ne crois pas qu'on ait les moyens humains nécessaires dans l'entreprise pour veiller à ce que ces règles soient bien respectées. On a de sérieuses inquiétudes".

Les usagers s’inquiètent également. Quiconque a déjà pris le métro dans la métropole lilloise aux heures de pointe sait que les voyageurs sont parfois les uns sur les autres. Fabien Delecroix, porte-parole du collectif des usagers des transports en commun de la MEL, demande à Ilévia de "ne pas hésiter à faire passer beaucoup de rames, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas trop de monde dans chaque rame".

Ne plus prendre les transports en commun comme avant

Le collectif préconise "les masques obligatoires, du gel hydroalcoolique dans les stations. Mais il faut aussi que les usagers ne prennent pas les transports comme avant, il faut les prendre dans une optique de nécessité. Il faut aussi inciter les gens à se tourner davantage vers le vélo, que la MEL mette le paquet sur le réseau. Car il y a le risque qu'ils prennent la voiture, encore plus qu'avant. Et on sait que la pollution est un facteur de comorbidité dans cette épidémie".

Le collectif des usagers demande d’ores et déjà la gratuité de l’abonnement pour le mois de mai. Les abonnés n’ont pas été prélevés en avril.

Ce mercredi matin, le président de la MEL, Damien Castelain, sera l'invité de France Bleu.