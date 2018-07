Le Vieil-Évreux, France

Chauffeur routier, c'est un métier passion pour Daniel Burnichon. Salarié depuis quinze ans aux Transports Suzanne, au Vieil Évreux, l'homme, qui aura bientôt 46 ans, parcourt en moyenne 120.000 kilomètres par an, en Normandie, en Rhône-Alpes mais aussi des liaisons France-Italie. Mais "malheureusement", soupire le chauffeur, "de moins en moins, les pays de l'Est nous ont un peu cassé les pattes, et on se retrouve à faire de la France tant qu'ils ne nous prennent pas ce travail non plus ! " C'est son patron, Emmanuel Suzanne, qui a proposé à Daniel de représenter l'entreprise aux Trophées des Routiers. Le transporteur ne tarit pas d'éloges sur son conducteur : "jamais un accident, il respecte la réglementation à la lettre, jamais une avarie de transport". Une perle très rare, à qui Emmanuel Suzanne pourrait octroyer une augmentation : "à négocier" dit-il en souriant.

Emmanuel Suzanne (en rouge) et son conducteur devant le camion de Daniel Burnichon © Radio France - Laurent Philippot

Un bon chauffeur routier, c'est quoi ?

Daniel Burnichon ne sait pas trop quoi répondre quand on lui pose la question, mais il donne quelques indices : "respecter le code de la route, ne pas avoir d'ennuis avec la maréchaussée". En plus de vingt ans de conduite, il n'a pas eu un seul accident.

Les épreuves de la Cup 2018, le trophée des routiers

13 entreprises des cinq départements normands participent ce jeudi 5 juillet aux sélections régionales des Trophées des Routiers. Les conducteurs/conductrices sont au volant de poids lourds de plus de 3.5 tonnes, sont titulaires d'un permis C et/ou CE et de la FIMO, (Formation Initiale Minimum Obligatoire) qui permet d’obtenir la qualification d’exercer le métier de conducteur routier de marchandises ou de voyageurs.

Ce jeudi, les candidats sont testés sur leurs compétences théoriques, à travers des QCM portant sur les règles de sécurité au volant, sur les règles d'hygiènes … Ils s'affronteront ensuite lors d'épreuves pratiques : conduite sur route, conduite sur simulateur ainsi qu'opération de chargement-déchargement. Le simulateur, une épreuve que redoute particulièrement Daniel Burnichon :



Je ne joue jamais à l'ordinateur, jamais aux jeux vidéos. Le simulateur, je ne sais pas comment ça réagit ! - Daniel Burnichon

Le gagnant normand se verra offrir un weekend pour deux en Europe et pourra accéder à la grande finale nationale du 27 septembre, durant les Assises du Transport et de la Mobilité.