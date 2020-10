Quimper : découvrez le futur visage de la gare en 2024

Le chantier de la future gare de Quimper commencera officiellement le 16 novembre. Il s'agira d'un pôle d'échange multimodal qui laissera une place plus importante aux piétons et aux cyclistes. La livraison est prévue pour 2024.

C'est un projet de grande ampleur, la transformation de la gare de Quimper et de ses environs. "Une gare du 21ème siècle", dit Isabelle Assih, la présidente de Quimper Bretagne Occidentale. Le chantier va durer jusqu'en 2024.

Le parvis de la gare sera végétalisé. Pas moins de 260 arbres seront plantés le long du mail. - Agence TER

En 1992, l'ouverture de la gare actuelle marquait l'arrivée du TGV à Quimper. Sa transformation est aujourd'hui nécessaire pour accueillir plus de voyageurs pour les transports ferroviaires (1,35 à 1,6 million à l’horizon 2025 contre 920 000 en 2016 pour le réseau ferré), ainsi que pour les transports en commun (1,15 million de voyageurs en 2025 contre 914 000 en 2014 pour la gare routière). La gare sera également accessible aux personnes à mobilité réduite.

"La gare représente la porte d'entrée de Quimper et du Pays de Cornouaille, estime Isabelle Assih. Cet aménagement est très important pour l'image de la ville. Il va permettre de raccrocher le quartier au centre-ville."

_"_Une grande esplanade piétonne sera aménagée devant la gare, et une piste cyclable longera l'avenue de la Libération. Les trottoirs seront élargis, et la circulation automobile plus apaisée", explique Jean-Luc Rault, directeur de projet en charge de la mobilité pour la ville et l'agglomération de Quimper.

La circulation automobile sera toujours possible, mais la vitesse sera limitée, et les trottoirs seront élargis. - Agence TER

Dans ce périmètre, il y aura moins de places de stationnement : 570 contre 767 aujourd'hui. "On estime qu'aux heures de pointe, plus de 200 places ne sont utilisées sur ce secteur, dit Jean-Luc Rault. En réalité, d'après nos calculs, la différence ne sera que de 70 places." Les cyclistes pourront également bénéficier de plus de 60 places sécurisées pour leurs vélos.

La passerelle enjambera les voies ferrées. - Ney & Partners

La passerelle sera vitrée et offrira une vue imprenable sur la cathédrale de Quimper. - Ney & Partners

La construction la plus marquante sera sans doute la passerelle qui surplombera les voies ferrées. Elle offrira une vue sur la cathédrale et permettra de relier l'entrée de la gare et le parking de la salle omnisports Michel Gloaguen.

La future gare routière sera abritée par un grand auvent et servira aussi de dépose-taxis. - Agence TER

D'ici là, plusieurs phases de chantiers sont prévues. Les premiers travaux débuteront le 16 novembre avec le renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement, qui datent des années 60-70. Cette étape va durer cinq mois. Un plan de circulation sera mis en place.

Une première réunion d'informations se tient, ce mardi soir, 18h30, à l'hôtel Mercure (21 bis, avenue de la Gare, à Quimper). Elle est limitée à 100 personnes, en raison de la crise sanitaire.