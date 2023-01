Au moins 67 morts dans un crash d'avion au Népal, un français parmi les passagers

Un avion avec 72 personnes à bord s'est écrasé au centre du Népal ce dimanche, ont déclaré un responsable local et un porte-parole de la compagnie aérienne Yeti Airlines. Quinze ressortissants étrangers, dont un Français, figurent parmi les passagers a-t-on appris un peu plus tard auprès de la compagnie aérienne. Selon le dernier bilan communiqué par la police, on dénombre au moins 67 victimes.

L'avion en provenance de la capitale népalaise Katmandou s'est écrasé près de l'ancien aéroport de Pokhara, au centre du Népal, où il devait atterrir. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrait des dizaines de personnes massées tout autour d'un immense brasier, dégageant un épais nuage de fumée noire et opaque, au fond d'un ravin profond, dont la végétation était déjà réduite en cendres. Les opérations de secours se poursuivent pour retrouver des survivants

Manque de sécurité et météo changeante

L'industrie aérienne népalaise a connu un véritable essor ces dernières années, transportant des marchandises et des personnes dans des régions difficiles d'accès, ainsi que des randonneurs venus faire du trekking et des alpinistes étrangers. Mais elle a souffert d'un manque de sécurité dû à une formation des pilotes et une maintenance insuffisantes.

L'Union européenne a interdit par exemple à tous les transporteurs népalais d'accéder à son espace aérien pour des raisons de sécurité.

Le pays himalayen possède également certaines des pistes les plus isolées et les plus délicates du monde, flanquées de pics enneigés dont l'approche constitue un défi même pour les pilotes chevronnés. La météo change également rapidement dans les montagnes, créant des conditions de vol encore plus ardues.