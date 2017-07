Radar entre Lamastre et Tournon-sur-Rhône : quatre véhicules seulement flashés en 2016

La Délégation à la Sécurité Routière a publié le palmarès des radars qui ont sanctionné le plus et le moins d'automobilistes, en 2016. Un radar tronçon entre Lamastre et Tournon-sur-Rhône arrive deuxième au classement des radars qui rapportent le moins à l'Etat.

L'Ardèche fait son entrée dans le top 10 des radars qui se sont le moins déclenchés en 2016 : il est installé depuis 2014 sur un tronçon de 7 km entre Lamastre et Tournon-sur-Rhône, sur la RD 534. Pour la Délégation à la Sécurité Routière les faibles résultats de certains radars prouvent qu'ils ont un effet dissuasif sur les automobilistes. La préfecture de l'Ardèche, de son côté, ne donne pas plus d'explications quant au choix de cet emplacement.

Montélimar distribuait le plus d'amendes en 2006

Il y a 11 ans, la Drôme était arrivée numéro 1 du classement des radars qui sanctionnaient le plus les conducteurs en France, avec un radar automatique situé sur l'autoroute A7, au niveau de Montélimar. Aujourd'hui l'autoroute du soleil figure toujours au classement mais avec un radar en région lyonnaise.