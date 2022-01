Radars embarqués dans les Vosges dès le 1er mars prochain

Trois ou quatre voitures banalisées avec des radars embarqués circuleront ainsi sur les itinéraires réputés accidentogènes du département et dans certaines conditions de circulation. L'opérateur privé Mobiom a été choisi pour opérer ces contrôles mobiles dès le 1er mars prochain.

Parallèlement les contrôles routiers classiques de gendarmerie et de police vont être renforcés. Contrôles de vitesse et de comportement au volant. Les opérations de formation et d'éducation routières vont être de leur coté amplifiées.

Améliorer la sécurité, c'est aussi tenir compte de l'état des routes. Le Conseil départemental des Vosges va ainsi consacrer cette année 40 millions d'euros à l'entretien et la réfection des routes.

En 2021, 22 personnes ont perdu la vie sur les routes vosgiennes.