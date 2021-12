Radars embarqués et radars urbains font leur apparition dans le Territoire de Belfort

En un an, plus d'une vingtaine de radars vont être installés dans le département.

Le Territoire de Belfort va compter au moins une vingtaine de radars de plus d'ici la fin 2022. Depuis lundi dernier, deux véhicules radar, banalisés, sont chargés de contrôler la vitesse sur les routes du département. La préfecture du Territoire de Belfort annonce par ailleurs l'installation de 4 radars ETU, sorte de radars tourelles en beaucoup plus discrets et capables de flasher la vitesse mais également le non-respect des stops au feu rouge. Ils seront une vingtaine d'ici fin 2022.

Le radar embarqué : deux véhicules mobilisés dans le Territoire de Belfort

Le dispositif, appelé Dexter, consiste à "confier la conduite de véhicules radars à des opérateurs privés" rappelle la préfecture du Territoire de Belfort. Cinq itinéraires ont été sélectionnés dans le département : des parcours tenus secrets, tout comme les voitures en question dont le modèle n'a pas été dévoilé à la presse. De la même manière, impossible de connaître les plages horaires. Ce qui est certain, c'est que chaque véhicule parcourt les routes durant sept heures, et flashent les excès de vitesse dans les deux sens.

Ces radars comptabilisent les vitesses les plus excessives précise le préfet du Territoire de Belfort Jean-Marie Girier : "la marge d'erreur est de 10% : sur une route départementale à 80 km/h, les vitesses dépassant 90km/h seront comptabilisés. Sur autoroute, ce sera à partir de 145 km/h. Donc on voit bien là l'enjeu de ces radars, qui est celui de la pédagogie". Les excès de vitesse ne sont pas gérés par les véhicules, mais envoyés directement au centre de contrôle automatisé de Rennes qui produit les contraventions.

Les radars ETU : une vingtaine déployés dans le département

Les quatre premiers radars d'Equipement de Terrain Urbain sont installés dès début 2022 à Valdoie, Essert, Denney et Meroux Moval. Ils vont ensuite se multiplier dans le département jusqu'à atteindre une vingtaine d'ici fin 2022.

Ces radars, ressemblant aux radars tourelles en beaucoup plus discret, installés en ville ou en cœur de village, vont permettre de flasher la vitesse ainsi que le non respect des feux tricolores. A terme, ils pourront aussi verbaliser ceux qui utilisent leur portable au volant, ou ne mettent pas la ceinture.

La pédagogie avant tout?

Le lieutenant-colonel Jean Marie Loisier, commandant en second de la gendarmerie du Territoire de Belfort, rappelle que ces nouveaux radars sont des outils : "destinés à limiter les effets dramatiques des erreurs de conduite. L'usage de la vitesse au volant, du téléphone portable peut avoir des conséquences terribles. Ces radars ne sont pas là pour verbaliser à tout prix et mettre la pression financière sur les usagers sur la route. Je me souviens d'un accident de la route où j'étais intervenu. Il y avait deux enfants de 5 et 10 ans allongés sur la route. Ils paraissaient indemne, ils étaient en fait morts car le père avait fait un excès de vitesse. C'est ce type de catastrophe qu'on veut éviter."

En France, un accident mortel sur trois a pour origine une vitesse excessive en 2019.