Depuis le passage aux 80 km/h le 1er juillet dernier, le nombre de flashs a explosé le long des routes concernées en Haute-Vienne. Les 5 radars automatiques ont relevé plus de 3000 infractions en un mois contre 713 en juillet 2017.

Haute-Vienne, France

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les conducteurs circulant en Haute-Vienne au mois de juillet n'ont pas encore intégré le passage aux 80 km/h sur les routes. Preuve en est, le nombre d'infractions enregistrées par les 5 radars fixes installés au bord des routes : 3037 flashs en un mois, c'est 4,3 fois plus que l'an dernier sur la même période (713 flashs en juillet 2017).

Les pouvoirs publics disent "ne pas être surpris" car le changement d'habitudes demande toujours un certain délai chez les automobilistes. Pour autant, l'Etat se défend de s'en prendre à leur porte-monnaie : "les détracteurs annonçaient 6 fois plus de flashs, et ce n'est pas vrai" rectifie la préfecture, qui précise que _"_les recettes iront aux hôpitaux qui prennent en charge les grands accidentés de la route".