Radars : Ils flashent peu dans la Loire et la Haute-Loire

Le magazine Auto Plus sort cette semaine une étude département par département des radars qui flashent le plus dans l'hexagone. La Loire et surtout la Haute-Loire font partie des départements où les automobilistes se font le moins sanctionnés par les radars fixes et aux feux rouges.

La Haute-Loire est l'un des départements où les automobilistes se font le moins attrapés par la patrouille. 3,4 flashs en moyenne par jour. C'est dans les standards de la Mayenne, du Cantal ou encore du Tarn. Points communs ? Des départements peu peuplés avec un trafic relativement bas. Le 43 n'étant traversé que par deux Nationales, la 88 et la 102. la RN 88 où l'on trouve le radar qui flash le plus en Haute-Loire. A Saint-Ferréol-d'Auroure, dans le sens Le Puy - Saint-Étienne, il crépite en moyenne 35 fois par jour.

Dans la Loire, la palme de la gourmandise se situe également sur la RN 88 à Terrenoir, dans le sens Firminy - Lyon, juste avant l'embranchement avec l'A72, la limitation est abaissée à 70 KMH. Conséquences, 90 flashs par jour en moyenne. C'est 10 fois plus que la moyenne globale du département où Auto Plus recense 8.7 déclenchements sur l'ensemble des routes. A titre de comparaison chez nos voisins du Rhône, on se fait flasher en moyenne 31 fois par jour, ce qui place le 69 dans le top 10.

Globalement on peut donc dire que les routes de la Loire et de la Haute-Loire sont relativement clémentes pour les automobilistes. Ils sont peut-être aussi moins indisciplinés et les zones de radars plus identifiées. Attention toutefois, l'étude ne tient pas compte des radars mobiles. Pour eux l'Etat ne communique aucun chiffre. Pas forcement bon signe.