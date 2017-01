Radars : les panneaux changent de look, "pour mieux informer"

De nouveaux panneaux annonçant les radars remplaceront les anciennes versions à partir du 1er mars. Présentés lundi par le ministère de l'Intérieur, ces nouveaux panneaux ont pour vocation de mieux informer, notamment en affichant la vitesse limite.

Des panneaux plus simples et plus informatifs pour annoncer les radars sur les routes ont été présentés ce lundi par la Sécurité routière, organe du ministère de l'Intérieur. Ils seront installés à partir du 1er mars.

La vitesse à respecter indiquée

C'est la principale nouveauté : la vitesse limite est pour la première fois depuis 2003 intégrée dans le panneau annonçant les radars fixes. À l'inverse, les mentions "pour votre sécurité, contrôles radars fréquents" ou encore "pour votre sécurité, contrôles automatiques" ont été supprimés par souci de clarté.

Ce nouveau panneau sera en premier lieu installé sur les zones de chantiers et remplacera à terme toutes les anciennes versions.

Un panneau spécial "leurres"

Un panneau différent sera lui déployé pour annoncer les itinéraires "leurres", ces nouvelles zones de surveillance où un radar est toujours présent sur une distance donnée (10 kilomètres par exemple), mais régulièrement déplacé au sein de ce tronçon pour forcer une vigilance maintenue.

Dans cette version de la signalétique, c'est la longueur qui reste à parcourir avant de sortir de cette zone de surveillance qui est indiquée. La vitesse à respecter n'apparaît pas et pour cause, elle peut varier au sein de l'itinéraire concerné.