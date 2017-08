Radars : plus de 1.000 PV par jour en Alsace en 2016

L'an dernier en Alsace, les radars automatiques ont rapporté gros. Les flashs sur les routes ont entraîné l'envoi de plus de 370.000 PV au total en 2016, révèlent ce jeudi nos confrères du journal L'Alsace.

Plus de 1.000 PV ont été distribués chaque jour à des automobilistes flashés par des radars automatiques sur les routes d'Alsace en 2016, rapportent ce jeudi nos confrères de L'Alsace. Autrement dit, plus de 370.000 contravention sur toute l'année, d'après les chiffres communiqués par les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

La palme aux radars de chantier

Dans le détail, les radars d'autoroute et les "radars autonomes de chantier" flashent beaucoup plus que les autres. Les "radars-chantier", pourtant peu nombreux, représentent même "un quart des flashs", selon L'Alsace.

Un nouveau radar de chantier sur l'autoroute A36 dans sens Mulhouse-Belfort à Sausheim (Haut-Rhin), en juillet 2017 (crédit photo : Vincent Voegtlin/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

25,6 millions de flashs en France

Sur tout le territoire français, les radars ont flashé 25,6 millions de fois en 2016, avec à la clé 16 millions de PV. Une hausse importante (respectivement +26,3% et +20,6% par rapport à 2015), selon le bilan national publié Il y a deux semaines.