Radars : plus de flashs en 2017 en Côte-d'Or

Les radars ont d'avantage flashé en Côte-d'Or en 2017 qu'en 2016. Mais la mortalité n'a pas baissé.

Le bilan estival des radars en Côte d'Or est tombé ! Et il n'est pas bon : dans notre département, les flashs ont sérieusement augmenté entre 2016 et 2017. Les chiffres sont plutôt alarmants : en agglomération, les flashs ont augmenté de 41,27 %, avec 5 495 flashs cet été contre 3 228 l'an dernier à la même période.

Près de 50 000 automobilistes flashés

Globalement, dans le département, ce sont près de 50 000 automobilistes qui se sont fait flashés depuis le début de l'année 2017, contre 44 059 en 2016. Là où ça augmente le plus, c'est dans l'agglomération Dijonnaise (+ 41,27 %) mais aussi sur voie communale, avec une hausse de 78,42 %. Sur autoroute, les flashs passent de 31 349 à l'été 2016 à 38 492 à la même période en 2017, soit une hausse de 18,56 %. En ce qui concerne les routes départementales, près de 1 200 personnes se sont fait flashés en plus si on compare les deux années à la même période (6 270 à l'été 2016 contre 7 483 à la même période en 2017).

Baisse sur les routes nationales

En revanche, sur les routes nationales, il y a une baisse significative : - 135,76 % entre 2016 et 2017 à la même période, avec seulement 2 654 conducteurs flashés à l'été 2017 contre 6 270 en 2016 à la même période. En cause, le passage du radar de la rocade en radar discriminant en fin d'année 2016. Depuis, le nombre de MIF (Message d'infraction) a baissé de manière significative (janvier à juillet 2016 : 14.141 / janvier à juillet 2017 : 4.767 MIF). Quant au radar de la LINO, il était hors production en juillet et août 2017.

La mortalité en légère hausse

La mortalité, en revanche, ne baisse pas. Elle est même en légère hausse. "En 2015, on avait 25 tués sur les routes de Côte-d'Or", explique Philippe Munier, coordinateur sécurité routière à la préfecture de Côte-d'Or. "En 2016, on est monté à 27, et là, pour 2017, on est déjà à 29", déplore-t-il. En cause, la vitesse, évidemment. Mais pas seulement. "On voit aussi des facteurs qui perdurent comme l'alcool ou les stupéfiants par exemple", ajoute-t-il.

Il y a aussi l'arrivée de nouveaux radars discriminants, qui différencient les poids-lourds des voitures et plus globalement "la diversité des nouvelles technologie aujourd'hui, qui nous permettent de contrôler de manière plus aléatoire", explique Philippe Munier.

Une très bonne chose pour Yves Lemaire, le directeur régional de l'Association Prévention Routière de Côte-d'Or : "Il faut s'adapter aux évolutions du trafic, une voiture et un poids-lourd qui roulent à la même vitesse, ce n'est pas pareil, le poids-lourd représente un danger bien plus important", note-t-il.

Côté conducteur, on est plutôt mitigés, "même avec un petit dépassement, on peut prendre une amende" admet Denis, "mais bon, parfois, on est pris dans le flot et on appuie un peu trop sur l'accélérateur".