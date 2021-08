Radars sonores pour deux roues bruyants : bientôt à l'essai à Toulouse

Les radars sonores pourraient bientôt faire partie de notre paysage. Ces radars viseront à verbaliser les deux roues, motards, scooters, au niveau sonore supérieur à ce qu'autorise la carte grise et Toulouse fait partie des villes candidates à l'expérimentation.

Expérimentation puis verbalisation

Toulouse candidate pour ces radars sonores au même titre que Paris, Nice, Bron près de Lyon et quatre autres villes de la région parisienne. Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc l'avait annoncé dans un Facebook live en avril dernier après la question d'un internaute. La ville rose aura donc prochainement un radar expérimental placé dans un axe large dans lequel on ne stationne pas. Le lieu n'est pas encore connu. Le décrêt ministériel toujours en attente.

Son fonctionnement : le radar identifie le bruit, le mesure, puis il photographie la plaque minéralogique du scooter et de la moto. Si le bruit est supérieur au niveau sonore autorisé par la carte grise, c'est l'amende assurée. Cet engin devrait être installé et testé début 2022. Et si l'expérimentation est concluante il pourra commencer à verbaliser en 2023.