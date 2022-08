Rade de Brest : des opérations de contrôle pour rappeler les consignes de sécurité

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a fait grand soleil cet été, avec des températures largement au dessus des normales de saison. Alors vous avez été nombreux à chercher la fraicheur en mer. Et comme sur l'autoroute des vacances, il y a des contrôles. Menés par la gendarmerie maritime, les douanes, la SNSM mais aussi les affaires maritimes. Cet été, ils ont déjà organisé trois opérations de contrôles et de prévention. Il faut dire que la saison est particulièrement dense en rade Brest.

"Plus de monde, plus de personnes qui ne sont pas originaire du coin. Des touristes qui louent des bateaux, qui ne connaissent pas les règles et les dangers de la mer. Il y a donc plus de choses à vérifier et plus de pédagogie à apporter", explique Richard. Il est agent de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère.

Vérification des équipements de sécurité

Et ça commence d'abord par vérifier les équipements de sécurité. Les gilets de sauvetage doivent être en nombre suffisant - un par personne à bord - , être adaptés au morphologie, et porter la mention _"CE"_et respecter une date de validité. Tout comme l'extincteur. Une consigne largement respectée par les pêcheurs et plaisanciers ce jour-là.

Richard en profite donc pour rappeler un autre essentiel... "Vous savez qui appeler en cas de problème ?" Là, quelques hésitations, même parmi les habitués. "C'est le Cross Corsen, c'est le 196 _sur votre portable ou alors le canal 16 sur votre HF". Le conseil de l'agent ; inscrire le numéro et le numéro d'immatriculation du bateau au niveau du poste de pilotage, "beaucoup plus simple à retrouver en cas de panique". _

Rappel des règles en mer

Evidemment, Richard et son collègue Arnold vérifient aussi les papiers ou encore la présence de la flamme orange quand on fait de la bouée tractée. Mais un autre point très important, c'est la vitesse. 5 noeuds dans les 300 mètres des côtes. "Et au moindre rocher, qui sort de l'eau, il faut de nouveau compter 300 mètres", explique Arnold. Une règle que Stéphane n'a pas respectée. "On est à 200 mètres de la côté là", note Arnold, "et vous êtes 4 fois au-dessus de la limite". Ca ira pour cette fois. Stéphane s'en tire avec un simple avertissement, il risquait une suspension de permis et une amende. "C'est important les contrôles, la preuve c'est que j'ai l'habitude de naviguer et que je pensais être au-delà des 300 mètres."

En tout, les deux agents effectueront plus d'une dizaine de contrôles en l'espace de 2h.