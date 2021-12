Railcoop : "les feux sont au vert" pour l'ouverture de la ligne Bordeaux-Lyon qui passe par Guéret

Dans un an, on devrait pouvoir prendre le train à Guéret pour se rendre à Lyon ou Bordeaux. La coopérative ferroviaire Railcoop annonce ce vendredi 17 décembre que "tous les feux sont au vert" pour l'ouverture de cette ligne de train délaissée par la SNCF depuis 2014.

La ligne Bordeaux-Lyon, qui passe par la Creuse, aurait dû ouvrir à l'été 2022. Mais la coopérative a annoncé en octobre un retard de six mois, mettant en cause SNCF Réseau. La bonne nouvelle est que les négociations "se sont considérablement améliorées" et "vont dans le bon sens" selon la chargée de communication de la coopérative. "Deux facteurs l'expliquent : d'abord, on est officiellement entreprise ferroviaire avec une licence et un certificat de sécurité, et ensuite on a un soutien fort des collectivités locales, dont le département de la Creuse." Railcoop sera donc en mesure d'ouvrir sa première ligne commerciale le 11 décembre 2022.

La ligne Bordeaux-Lyon a été abandonnée par la SNCF en 2014. - Railcoop

Deux allers-retours par jour

Elle compte assurer deux allers-retours par jour entre Bordeaux, Périgueux, Limoges, Montluçon, Roanne et Lyon, en 7 heures 30 environ. Les horaires ne sont pas encore connus, ils devraient l'être en septembre. La compagnie promet treize places pour les vélos par rame, des espaces pour les enfants, des cabines permettant de s'isoler pour travailler, des emplacements pour les personnes à mobilité réduite et un coin restauration avec un micro-ondes.

Côté fret, la coopérative fait déjà circuler depuis la mi-novembre des trains entre l'Aveyron) et la Haute-Garonne, mais des difficultés dans le recrutement des conducteurs et le Covid-19 ont contrarié le développement de cette ligne. Les wagons sont pour l'instant "très, très faiblement remplis", regrette Nicolas Debaisieux, le directeur général de Railcoop.

La coopérative se félicite d'avoir désormais franchi la barre des 10.000 sociétaires.