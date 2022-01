Railcoop va lancer une nouvelle ligne de train avec des arrêts en Berry

Une nouvelle ligne de train en Berry. Début décembre, la coopérative Railcoop a obtenu l'autorisation de l'autorité de régulation des transports (ART) pour exploiter une ligne ferroviaire. D'ici quelques années, elle va lancer des trains directs entre Le Croisic en Loire-Atlantique et Bâle en Suisse. Plusieurs gares du Cher seront desservies : celles de Bourges et de Vierzon.

Plus besoin de passer par Paris

La ligne devrait faire deux allers-retours par jour. Un premier départ dans le Cher est prévue vers midi, puis un autre vers 17 heures dans le sens Le Croisic-Bâle. Vers 13 heures et 18 heures dans l'autre sens. Depuis le Berry, il sera possible de rejoindre Bâle, en Suisse, en un peu plus de six heures et Le Croisic en cinq heures, le tout sans passer par la capitale.

C'est la grande nouveauté de ce trajet : il est direct. Il ne passera pas par Paris. Enfin, seulement si la SNCF réseau, le gestionnaire d'infrastructure, donne son accord.

Des tarifs alignés sur ceux du covoiturage

Coté tarif, Railcoop veut s'aligner sur les prix du covoiturage. Autrement dit : cinq centimes par kilomètres. Pour rejoindre la Suisse depuis le Cher, il faudra compter une trentaine d'euros. Une vingtaine pour aller en Loire-Atlantique.

Mais cette ligne n'est pas pour tout de suite. Elle devrait entrer en service en 2024. Pour retrouver les horaires complets : lien ici.

Mieux desservir les territoires ruraux

Avec cette nouvelle ligne, Railcoop veut renforcer le maillage territorial. "Certaines personnes en France n'ont pas les moyens d'avoir une voiture individuelle. Quand on habite dans des territoires ruraux, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de transports en commun", explique Alexandra Debaisieux, directrice générale déléguée de Railcoop.

La coopérative veut être une alternative à la voiture individuelle. "Ou au moins s'en passer en partie, on peut faire de plus petites distances pour aller à la gare. Aujourd'hui, 90 % des Français se trouvent à moins de 10 kilomètres d'une gare, donc c'est possible", assure-t-elle.

Railcoop voit également dans ces nouvelles lignes un enjeu de transition écologique. "Le train, c'est quand même un moyen de transport beaucoup moins polluant que la voiture et l'autocar", conclut Alexandra Debaisieux.

Railcoop est une société coopérative d'intérêt collectif, dont 51 berrichons sont sociétaires.