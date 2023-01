Rallye Monte-Carlo 2023 : tout savoir sur les itinéraires bloqués autour des épreuves, du 19 au 22 janvier

Besoin, envie de vous déplacer pour assister aux épreuves du Rallye Monte-Carlo 2023 ? ou simplement circuler pour vos trajets quotidiens ?

Du jeudi 19 janvier au dimanche 22 janvier 2023, le Rallye Monte-Carlo va fortement impacter la circulation sur zone. Voici un état des lieux des routes qui seront fermées lors des épreuves.

Fermeture de 04h57 à 13h40 : sur les RD 2566, RD 73 et RM 73, entre Lucéram et Lantosque via le col St Roch et le col de Porte.