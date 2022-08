Ramassage scolaire en Touraine : toutes les lignes devraient être assurées à la rentrée

Le ministre délégué aux transports le dit lui-même. A quelques jours de la rentrée scolaire, il y a "encore des risques" que le ramassage des élèves ne puisse être entièrement assuré, concède Clément Beaune. La faute à une pénurie de chauffeurs de bus partout en France.

Des lignes assurées malgré la pénurie

En Indre-et-Loire par exemple, il manque encore une vingtaine de conducteurs, dont une dizaine de chauffeurs scolaires, à Transdev Touraine, qui assure 85% du ramassage scolaire dans le département. Pourtant, toutes les lignes desservies par l'entreprise devraient être assurées dès la rentrée.

Très clairement, je n'ai plus de réserves - Lucie Roullier, directrice de Transdev Touraine

Et pour y arriver, Lucie Roullier avoue y avoir passé avec son équipe des jours entiers, voire des nuits. La directrice de Transdev a notamment réaffecté aux lignes scolaires ses conducteurs de réserve, ceux qui étaient là en cas de pépin. "Cela signifie que si nous avons des aléas qui se rajoutent là-dessus, ces circuits seront amenés à être encore réadaptés, réaménagés, j'espère pas supprimés. Très clairement, je n'ai plus de réserves".

Autre solution pour boucler son planning, la fusion de quelques circuits du nord tourangeau, ce qui devrait rallonger leur temps de parcours de cinq à dix minutes. Cette crise des vocations, Bernard a un peu de mal à la comprendre, lui qui est chauffeur scolaire depuis deux ans, après des années passées en maçonnerie. "Ce n'est pas trop pénible par rapport à la maçonnerie. Mais il faut avoir les yeux partout, il faut faire attention".

Une crise qui germait avant le Covid

Les horaires également sont parfois un frein au recrutement selon Lucie Roullier. "On se lève tôt le matin, il faut qu'on commence à prendre les enfants à partir de 6h30 jusqu'à 8h30, et le soir pareil, on retravaille de 16h30 à 18h30. C'est pour ça que pour beaucoup, ce sont des cumul emploi retraite ou des doubles métiers. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont aussi un autre métier la journée. Chez moi, j'ai des éleveurs canins, des paysagistes, des agriculteurs, qui ont fait le choix finalement de ne se concentrer que sur une seule activité". Elle assure que cette crise était déjà en germe avant le Covid, et qu'elle s'est accélérée depuis.

La Région assure que les lignes desservies par d'autres transporteurs que Transdev dans le département seront elles aussi assurées dès la rentrée.