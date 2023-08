Ramassage scolaire : pas de pénurie de chauffeurs selon la Région

Contrairement à la rentrée 2022, celle qui arrive ne sera pas marquée par des difficultés pour assurer certains scolaires. L'an passé, dans toute la région Pays de la Loire, il manquait 400 conducteurs pour le ramassage scolaire. Un manque de main-d'œuvre rencontré dans d'autres coins de France, en raison notamment de départs en retraite, de journées hachées et des salaires qui n'attirent pas.

ⓘ Publicité

"On est serein, on a les effectifs suffisants" - Julien Bainvel, conseiller régional

Alors, il y a eu de la communication sur le métier et des formations. Selon le conseiller régional Julien Bainvel, chargé notamment des transports, ces efforts ont payé : "on a attiré des candidats, des candidats qui ont fait la formation, obtenu le permis et qui aujourd'hui rentrent dans les entreprises. On est serein. On a les effectifs qui sont suffisants."

Le car scolaire coûte 36% de plus

Quant au prix pour une année de ramassage scolaire, celui-ci augmente de 36%. L'abonnement passe de 110 euros à 150. Une décision critiquée par les oppositions écologistes et socialistes au conseil régional des Pays de la Loire. Un choix contraint par la crise énergétique qui a fait exploser les coûts, se défend la majorité régionale. Julien Bainvel explique que cependant, le transport scolaire est subventionné à 90% et que ces 150 euros restent parmi les prix les moins chers quand on parle de transports scolaires.

Selon lui, cette hausse des tarifs n'a pas eu d'incidence sur le nombre d'abonnés : "en Loire-Atlantique, on a 48.000 inscrits, c'est davantage qu'à la rentrée précédente. C'est le cas aussi à l'échelle de la région avec 150.000 élèves transportés tous les jours." En Vendée, il y aura près de 34.000 élèves qui emprunteront les transports. Il reconnait qu'il y a eu à la marge un peu de non-renouvellements, des familles dont les enfants étaient abonnés pour quelques jours d'utilisation dans l'année.